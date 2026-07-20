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Esporte

A explosão de menções a Pelé com a final da Copa

Citações nas redes sociais ao jogador, que teve discurso exibido na final, aumentaram 529%

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h16
Pelé sorrindo, vestindo camisa verde e branca, segurando um microfone amarelo em um telão de estádio, com a hashtag #FIFAWorldCup acima. A plateia é visível abaixo
Discurso de Pelé foi exibido na final da Copa do Mundo (./Reprodução)
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A explosão de menções a Pelé com a final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

As menções nas redes sociais a Pelé tiveram um aumento de 529% entre o sábado e o domingo, quando ocorreu a final da Copa do Mundo de 2026.

Os números são de um levantamento amostral da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados nas redes X, Instagram e Facebook.

O principal motivo foi a exibição, no intervalo da final entre Argentina e Espanha, do discurso de Pelé em sua última partida como jogador, em 1977.

Nos últimos dias também foi muito discutido quem seria melhor, o brasileiro ou o argentino Messi, que poderia ter vencido seu segundo título.

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Na manhã desta segunda, o nome de Pelé estava na nona colocação na lista dos assuntos mais comentados no X no Brasil nas últimas 24 horas.

O termo “também aparece entre os mais buscados no Google no período. Entre as pesquisas relacionadas, aparece “pele ganhou quantas copas” — a resposta é três, o único a conquistar o feito.

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Essa foi a primeira Copa realizada após a morte do jogador, em dezembro de 2022.

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