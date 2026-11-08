A emocionante despedida de Rubens Barrichello da Fórmula 1 em Interlagos
Ex-piloto deu volta na pista em carro da Williams de 2011, último que pilotou na F1
Antes da corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1, neste domingo, 8, o ex-piloto da categoria, Rubens Barrichello, deu uma volta de despedida simbólica no Autódromo de Interlagos.
A bordo do último carro que pilotou na categoria, uma Williams FW33 de 2011, Rubinho percorreu a pista repetindo o gesto de Ayrton Senna estendendo uma bandeira do Brasil pelo trajeto, realizou “zerinhos” para felicidade da torcida nas arquibancadas e se emocionou ao sair do carro.
Rubinho correu 19 temporadas na Fórmula 1 de 1993 a 2011 com passagem pelas equipes Jordânia, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e por último a Williams. Ao deixar a escuderia britânica, o piloto pretendia disputar a temporada de 2012, mas não conseguiu entrar em outra equipe e ficou sem uma despedida oficial. O paulistano conquistou 11 vitórias, 14 poles e subiu 68 vezes ao pódio na F1, sendo vice-campeão em 2002 e 2004 pela Ferrari.