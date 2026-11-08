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Esporte

A emocionante despedida de Rubens Barrichello da Fórmula 1 em Interlagos

Ex-piloto deu volta na pista em carro da Williams de 2011, último que pilotou na F1

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 13h18
Carro de Fórmula 1 preto e branco com detalhes em vermelho e verde, pilotado por um corredor com capacete vermelho e bandeira do Brasil, em pista molhada
Rubens Barrichello a bordo de carro da Williams em despedida no Autódromo de Interlagos (Hector Vivas - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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A emocionante despedida de Rubens Barrichello da Fórmula 1 em Interlagos Priorize VEJA no Google

Antes da corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1, neste domingo, 8, o ex-piloto da categoria, Rubens Barrichello, deu uma volta de despedida simbólica no Autódromo de Interlagos.

A bordo do último carro que pilotou na categoria, uma Williams FW33 de 2011, Rubinho percorreu a pista repetindo o gesto de Ayrton Senna estendendo uma bandeira do Brasil pelo trajeto, realizou “zerinhos” para felicidade da torcida nas arquibancadas e se emocionou ao sair do carro.

Grupo de cerca de 20 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, posando sorridentes na pista de corrida de Interlagos. Ao fundo, arquibancadas lotadas e uma bandeira do Brasil.
Rubens Barrichello com família e amigos após volta de despedida em Interlagos (Natalia Tiemi Hanada/VEJA)
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Grupo de pessoas diversas, incluindo homens e mulheres de diferentes idades, sorrindo e gritando com entusiasmo em um evento ao ar livre. Ao fundo, uma arquibancada com público e uma bandeira do Brasil.
Rubens Barrichello com família e amigos após volta de despedida em Interlagos (Natalia Tiemi Hanada/VEJA)

Rubinho correu 19 temporadas na Fórmula 1 de 1993 a 2011 com passagem pelas equipes Jordânia, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e por último a Williams. Ao deixar a escuderia britânica, o piloto pretendia disputar a temporada de 2012, mas não conseguiu entrar em outra equipe e ficou sem uma despedida oficial. O paulistano conquistou 11 vitórias, 14 poles e subiu 68 vezes ao pódio na F1, sendo vice-campeão em 2002 e 2004 pela Ferrari.

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