A emocionante despedida de Rubens Barrichello da Fórmula 1 em Interlagos

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Rubens Barrichello emocionou o público em Interlagos com uma volta de despedida simbólica antes do GP de São Paulo de F1. A bordo de seu último carro na categoria, uma Williams de 2011, Rubinho repetiu o gesto de Senna com a bandeira do Brasil, fez zerinhos e se emocionou, marcando o fim de uma era.

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Antes da corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1, neste domingo, 8, o ex-piloto da categoria, Rubens Barrichello, deu uma volta de despedida simbólica no Autódromo de Interlagos.

A bordo do último carro que pilotou na categoria, uma Williams FW33 de 2011, Rubinho percorreu a pista repetindo o gesto de Ayrton Senna estendendo uma bandeira do Brasil pelo trajeto, realizou “zerinhos” para felicidade da torcida nas arquibancadas e se emocionou ao sair do carro.

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Rubinho correu 19 temporadas na Fórmula 1 de 1993 a 2011 com passagem pelas equipes Jordânia, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e por último a Williams. Ao deixar a escuderia britânica, o piloto pretendia disputar a temporada de 2012, mas não conseguiu entrar em outra equipe e ficou sem uma despedida oficial. O paulistano conquistou 11 vitórias, 14 poles e subiu 68 vezes ao pódio na F1, sendo vice-campeão em 2002 e 2004 pela Ferrari.