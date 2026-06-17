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Esporte

A curiosa pergunta que irritou técnico do Uruguai na Copa

Seleção estreou nesta segunda-feira, 15, em Miami

Por Giovanna Fraguito 17 jun 2026, 09h00
Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A seleção do Uruguai estreou na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15, em Miami, nos Estados Unidos, com um empate em 1 a 1 contra a Arábia Saudita. Após a partida, Marcelo Bielsa, técnico da Celeste desde 2023, foi questionado sobre o motivo de ter olhado para baixo no material do Uruguai, preparado pela Fifa, para a Copa. “Não tenho que dar nenhuma explicação; tiraram a foto de mim do jeito que tiraram. Não sou modelo, estava de frente para os fotógrafos e essa foi a foto que tiraram de mim”, respondeu.

Em outro momento da coletiva, ele voltou a citar a pergunta sobre seu comportamento nas fotos. “Em relação à pergunta anterior, acho que deve haver um limite para o que precisamos explicar: se alguém usa óculos, por que usa óculos, se olha nos olhos, por que olha nos olhos, se olha para cima ou para baixo… Será que precisamos explicar tudo isso?”.

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