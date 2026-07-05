A ‘coroa’ de Bruna Biancardi para Neymar após derrota na Copa
Brasil perdeu para a Noruega neste domingo, 5
Esposa de Neymar, Bruna Biancardi exaltou o parceiro após a derrota do Brasil para a Noruega neste domingo, 5. A influenciadora digital compartilhou em seu perfil nas redes sociais uma publicação gerada por inteligência artificial que mostra o jogador ainda criança, colocando uma coroa em uma versão dele mais velho. “Lendas não são lembradas apenas pelo que conquistaram. São lembradas por quem eles inspiraram”, dizia a legenda.
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