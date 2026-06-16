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Esporte

A Copa nas sacolas: seis produtos curiosos que conquistaram os torcedores

Messi inflável, cuia dourada e uniformes para cães estão entre os sucessos de vendas do torneio

Por Maria Trombini 16 jun 2026, 21h26
Mão segura um chaveiro dourado da taça da Copa do Mundo FIFA, embalado em plástico, pendurado em um expositor com outros chaveiros idênticos. Ao fundo, uma criança com flores roxas no cabelo observa
Marcas apostam em produtos temáticos para conquistar o olhar e o bolso dos consumidores (VCG/VCG/Getty Images)
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Antes de os jogadores entrarem em campo, outra disputa já havia começado nos Estados Unidos: a pelo bolso dos torcedores. De volta à América do Norte, a Copa do Mundo se transformou em uma enorme vitrine para marcas e fabricantes, que passaram anos preparando produtos para aproveitar a atenção global do torneio. O resultado vai muito além das tradicionais camisas e bolas oficiais. Alguns desses itens se tornaram tão populares que desapareceram das prateleiras antes mesmo do início da competição.

Para descer redonda 

Três pessoas sentadas em um sofá, com um homem de camisa jeans segurando uma bola de futebol branca e dourada com latas de Miller Lite. Outras duas latas abertas estão nas mãos de outras pessoas, uma delas vestindo uma camisa preta com USA em vermelho
A Miller Time MVP Matchball é maior do que uma bola de futebol padrão (Miller Lite/Divulgação)

A cervejaria Miller Lite lançou uma bola gigante de plástico capaz de armazenar 12 latas de cerveja. Não sendo licenciado pela FIFA, o acessório foi vendido por apenas 20 dólares em lotes limitados, e esgotou em segundos a cada reposição. A procura foi tão intensa que exemplares passaram a ser revendidos por até 500 dólares na internet. 

Os pets também vão à Copa 

Cachorro da raça Lulu da Pomerânia, com pelo creme e focinho preto, sentado em uma cadeira de diretor preta, vestindo uma camisa de futebol verde com listras brancas e gola vermelha. Ao lado, uma bola de futebol branca, azul e vermelha. O cãozinho tem a língua levemente para fora e olha para frente, com um fundo rosa vibrante
Animais de estimação também entraram na torcida (Adidas/Divulgação)

Nem os animais de estimação escaparam da febre. A Adidas lançou versões das camisas da Copa para cães e gatos torcedores de Argentina, Japão, Colômbia e México. Os modelos colombiano e mexicano esgotaram rapidamente.

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A escolha das seleções segue critérios contratuais: a marca só pode produzir versões oficiais das equipes com as quais mantém acordo de fornecimento esportivo. Apesar disso, a Alemanha, também patrocinada pela Adidas, ficou de fora da coleção.

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Números de craque, online 

Homem branco barbudo, com cabelo curto e escuro, sorrindo amplamente e com os punhos cerrados, vestindo uma camisa de futebol branca com o número 2 e detalhes em preto, contra um fundo cinza texturizado
Zagueiro Tim Payne virou fenômeno nas redes (Harry How/Getty Images)
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Entre os personagens improváveis do pré-Copa está o zagueiro neozelandês Tim Payne. Após uma campanha nas redes sociais para transformá-lo de jogador menos seguido do torneio a uma celebridade digital, o defensor ultrapassou a marca de 5 milhões de seguidores no Instagram. O interesse repentino fez com que lojas começassem a vender sua camisa, que agora está em falta e só deve voltar aos estoques em julho. 

Nós somos… quem? Nova York ou Nova Jersey? 

Bonés pretos com o logo da FIFA e New York New Jersey em amarelo, uma bola de futebol em caixa e bolsas transparentes com detalhes amarelos em uma loja. Um homem barbudo de óculos observa ao fundo
Coleção “We Are” da FIFA encontrou problemas com a sede da final da Copa (Bing Guan/Bloomberg via Getty Images) (Bing Guan/Getty Images)

A campanha “We Are”, criada pela Fifa para promover as cidades-sede da Copa, funcionou sem grandes problemas em quase todos os locais do torneio. A exceção foi justamente a sede da final. Para divulgar a região que receberá a decisão, a entidade lançou uma linha de produtos estampada com o slogan “We Are New York/ New Jersey”, uma formulação que esbarra na antiga disputa por protagonismo entre os dois lados da região metropolitana. Apesar da controvérsia, boa parte dos itens já foi esgotada pelos torcedores. 

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O mate de ouro de Messi 

Coleção de produtos Stanley dourados, incluindo canecas, copos e garrafas térmicas, com detalhes gravados e tampas claras, refletindo em uma superfície escura
Coleção da Stanley em parceria com Lionel Messi (Stanley/Divulgação)

O nome de Lionel Messi não ficaria de fora dessa lista. Em parceria com a Stanley, o argentino lançou uma coleção dourada inspirada na conquista da Copa de 2022. O item mais disputado foi uma cuia de mate vendida por 30 dólares. O produto esgotou rapidamente e já aparece em sites de revenda por valores superiores a 50 dólares. 

Messi: um pequeno gigante

Um jogador de futebol em uniforme azul e degradê, com o logo Lowes, dribla uma bola verde e branca em um campo gramado. Ao lado, um boneco inflável gigante, também com o logo Lowes e o número 10, segura uma bola. Ao fundo, um gol e árvores.
Boneco inflável de Messi tem três metros de altura (Divulgação/ Lowe’s) (Lowe's/Divulgação)
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Talvez nada represente melhor o espírito consumista da Copa do que um Messi inflável de três metros de altura vendido pela rede Lowe’s. O produto, que parecia destinado a virar apenas uma curiosidade da internet, já teve centenas de unidades comercializadas. Aparentemente, todos os norte-americanos precisam de presença de um grande craque em suas casas para entrar no clima esportivo.

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