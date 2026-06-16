A Copa nas sacolas: seis produtos curiosos que conquistaram os torcedores
Messi inflável, cuia dourada e uniformes para cães estão entre os sucessos de vendas do torneio
Antes de os jogadores entrarem em campo, outra disputa já havia começado nos Estados Unidos: a pelo bolso dos torcedores. De volta à América do Norte, a Copa do Mundo se transformou em uma enorme vitrine para marcas e fabricantes, que passaram anos preparando produtos para aproveitar a atenção global do torneio. O resultado vai muito além das tradicionais camisas e bolas oficiais. Alguns desses itens se tornaram tão populares que desapareceram das prateleiras antes mesmo do início da competição.
Para descer redonda
A cervejaria Miller Lite lançou uma bola gigante de plástico capaz de armazenar 12 latas de cerveja. Não sendo licenciado pela FIFA, o acessório foi vendido por apenas 20 dólares em lotes limitados, e esgotou em segundos a cada reposição. A procura foi tão intensa que exemplares passaram a ser revendidos por até 500 dólares na internet.
Os pets também vão à Copa
Nem os animais de estimação escaparam da febre. A Adidas lançou versões das camisas da Copa para cães e gatos torcedores de Argentina, Japão, Colômbia e México. Os modelos colombiano e mexicano esgotaram rapidamente.
A escolha das seleções segue critérios contratuais: a marca só pode produzir versões oficiais das equipes com as quais mantém acordo de fornecimento esportivo. Apesar disso, a Alemanha, também patrocinada pela Adidas, ficou de fora da coleção.
Números de craque, online
Entre os personagens improváveis do pré-Copa está o zagueiro neozelandês Tim Payne. Após uma campanha nas redes sociais para transformá-lo de jogador menos seguido do torneio a uma celebridade digital, o defensor ultrapassou a marca de 5 milhões de seguidores no Instagram. O interesse repentino fez com que lojas começassem a vender sua camisa, que agora está em falta e só deve voltar aos estoques em julho.
Nós somos… quem? Nova York ou Nova Jersey?
A campanha “We Are”, criada pela Fifa para promover as cidades-sede da Copa, funcionou sem grandes problemas em quase todos os locais do torneio. A exceção foi justamente a sede da final. Para divulgar a região que receberá a decisão, a entidade lançou uma linha de produtos estampada com o slogan “We Are New York/ New Jersey”, uma formulação que esbarra na antiga disputa por protagonismo entre os dois lados da região metropolitana. Apesar da controvérsia, boa parte dos itens já foi esgotada pelos torcedores.
O mate de ouro de Messi
O nome de Lionel Messi não ficaria de fora dessa lista. Em parceria com a Stanley, o argentino lançou uma coleção dourada inspirada na conquista da Copa de 2022. O item mais disputado foi uma cuia de mate vendida por 30 dólares. O produto esgotou rapidamente e já aparece em sites de revenda por valores superiores a 50 dólares.
Messi: um pequeno gigante
Talvez nada represente melhor o espírito consumista da Copa do que um Messi inflável de três metros de altura vendido pela rede Lowe’s. O produto, que parecia destinado a virar apenas uma curiosidade da internet, já teve centenas de unidades comercializadas. Aparentemente, todos os norte-americanos precisam de presença de um grande craque em suas casas para entrar no clima esportivo.