A Copa do Mundo discreta de Memphis antes de voltar ao Corinthians
Atacante da Holanda somou apenas 70 minutos em quatro jogos
Memphis Depay está de volta ao radar do Corinthians após uma Copa do Mundo bem diferente da que imaginava. Maior artilheiro da história da seleção holandesa, o atacante teve participação discreta no torneio e viu a campanha da Holanda terminar ainda na segunda fase, nesta segunda-feira, 29, com derrota para o Marrocos nos pênaltis, sem sequer deixar o banco de reservas.
Recuperado às pressas de uma lesão na coxa direita sofrida em março, Memphis chegou ao Mundial sem estar na melhor condição física e começou os quatro jogos da equipe como reserva. Ao todo, entrou em campo por apenas 70 minutos: 27 contra o Japão, 24 diante da Suécia e 19 frente à Tunísia. Não marcou gols e contribuiu com apenas uma assistência durante a competição.
A eliminação precoce antecipa o retorno do camisa 10 ao CT Joaquim Grava. Com contrato válido apenas até 31 de julho, a diretoria corintiana pretende aproveitar os próximos dias para avançar nas conversas pela renovação, que já vinham ocorrendo durante a participação do jogador na Copa.
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