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Esporte

A Copa do Mundo discreta de Memphis antes de voltar ao Corinthians

Atacante da Holanda somou apenas 70 minutos em quatro jogos

Por Giovanna Fraguito 1 jul 2026, 11h33
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa laranja e tranças, domina a bola colorida com o pé esquerdo. O outro, de camisa azul e cabelo espetado, tenta desarmá-lo, com os braços estendidos. Ao fundo, um jogador de camisa azul e o letreiro FIFA
Memphis Depay contra a seleção japonesa na estreia (Etsuo Hara/Getty Images)
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Memphis Depay está de volta ao radar do Corinthians após uma Copa do Mundo bem diferente da que imaginava. Maior artilheiro da história da seleção holandesa, o atacante teve participação discreta no torneio e viu a campanha da Holanda terminar ainda na segunda fase, nesta segunda-feira, 29, com derrota para o Marrocos nos pênaltis, sem sequer deixar o banco de reservas.

Recuperado às pressas de uma lesão na coxa direita sofrida em março, Memphis chegou ao Mundial sem estar na melhor condição física e começou os quatro jogos da equipe como reserva. Ao todo, entrou em campo por apenas 70 minutos: 27 contra o Japão, 24 diante da Suécia e 19 frente à Tunísia. Não marcou gols e contribuiu com apenas uma assistência durante a competição.

A eliminação precoce antecipa o retorno do camisa 10 ao CT Joaquim Grava. Com contrato válido apenas até 31 de julho, a diretoria corintiana pretende aproveitar os próximos dias para avançar nas conversas pela renovação, que já vinham ocorrendo durante a participação do jogador na Copa.

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