A bolada que a Nike promete pagar à França na Copa

Enquanto os franceses perseguem mais uma estrela no uniforme, a Federação Francesa de Futebol também faz contas. O contrato da entidade com a Nike prevê uma recompensa milionária em caso de conquista do torneio: 3 milhões de euros extras, o equivalente a cerca de R$ 17 milhões.

A informação foi revelada pelo jornal francês L’Équipe. O bônus integra uma série de cláusulas de desempenho negociadas entre a entidade e a fornecedora de material esportivo, parceiras desde 2011.

O acordo atual já garante à federação cerca de 50 milhões de euros por temporada. A tendência, porém, é de cifras ainda mais robustas nos próximos anos. O novo vínculo entre as partes, que se estende até 2034, prevê valores significativamente superiores aos atuais.

A premiação não está restrita ao título. Se os franceses terminarem a Copa como vice-campeões, a Nike pagará 1 milhão de euros adicionais à federação.

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As cláusulas de incentivo vêm ganhando peso ao longo dos anos. No Mundial da Rússia, em 2018, a conquista rendeu um prêmio de 2 milhões de euros, enquanto um vice-campeonato daria direito a apenas 500 mil euros. Já na Copa do Catar, em 2022, os valores foram elevados para os mesmos montantes previstos atualmente.

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Mas o contrato também inclui mecanismos de punição. Uma eventual ausência da França em uma Copa do Mundo provocaria uma redução de 4 milhões de euros nos pagamentos anuais da Nike. Trata-se de uma cláusula que nunca precisou ser utilizada: desde o início da parceria, os Bleus jamais ficaram fora de um Mundial.