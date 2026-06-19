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Esporte

A bolada que a Nike promete pagar à França na Copa

Os Bleus carregam na bagagem uma cláusula capaz de render milhões aos cofres da federação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 16h27
Jogador Kylian Mbappé, com camisa azul da França número 10, braços erguidos e expressão séria, em campo de futebol com torcida desfocada ao fundo
Mbappé: mais dinheiro no bolso (Dan Mullan/Getty Images)
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A bolada que a Nike promete pagar à França na Copa Priorize VEJA no Google

Enquanto os franceses perseguem mais uma estrela no uniforme, a Federação Francesa de Futebol também faz contas. O contrato da entidade com a Nike prevê uma recompensa milionária em caso de conquista do torneio: 3 milhões de euros extras, o equivalente a cerca de R$ 17 milhões.

A informação foi revelada pelo jornal francês L’Équipe. O bônus integra uma série de cláusulas de desempenho negociadas entre a entidade e a fornecedora de material esportivo, parceiras desde 2011.

O acordo atual já garante à federação cerca de 50 milhões de euros por temporada. A tendência, porém, é de cifras ainda mais robustas nos próximos anos. O novo vínculo entre as partes, que se estende até 2034, prevê valores significativamente superiores aos atuais.

A premiação não está restrita ao título. Se os franceses terminarem a Copa como vice-campeões, a Nike pagará 1 milhão de euros adicionais à federação.

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As cláusulas de incentivo vêm ganhando peso ao longo dos anos. No Mundial da Rússia, em 2018, a conquista rendeu um prêmio de 2 milhões de euros, enquanto um vice-campeonato daria direito a apenas 500 mil euros. Já na Copa do Catar, em 2022, os valores foram elevados para os mesmos montantes previstos atualmente.

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Mas o contrato também inclui mecanismos de punição. Uma eventual ausência da França em uma Copa do Mundo provocaria uma redução de 4 milhões de euros nos pagamentos anuais da Nike. Trata-se de uma cláusula que nunca precisou ser utilizada: desde o início da parceria, os Bleus jamais ficaram fora de um Mundial.

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