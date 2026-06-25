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Esporte

A assustadora arrecadação das Bets com a Copa do Mundo

A receita com apostas durante a competição deve ultrapassar US$ 50 bilhões

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 10h58
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca (@virginia/Instagram)
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Considerada a principal competição esportiva do planeta, a Copa do Mundo tem o poder de envolver toda a indústria com ações de marketing que visam estreitar cada vez mais as relações com o público, e com as casas de aposta este cenário é ainda mais intenso. Talvez seja por isso que a competição, quando realizada, atraia o maior número de apostadores em todo o mundo. De acordo com um estudo recente da Sportradar, a receita com apostas durante a competição deve ultrapassar US$ 50 bilhões (R$ 251,5 bilhões).

Para algumas das plataformas, a edição atual do Mundial vai além do crescimento com usuários ou volume de apostas; ele tem um significado particular por acontecer em um ambiente regulado no Brasil, pois trata-se da primeira Copa com um mercado estruturado sob novas regras, o que tende a aumentar a confiança do consumidor e consolidar práticas mais responsáveis de entretenimento dentro do setor.

Quem explica sobre isso é Antonio Guerardi, CMO da Ana Gaming, holding que opera as marcas 7K Bet, Cassino Bet e Vera Bet, que revela algumas estratégicas da empresa voltadas em três frentes durante a Copa: experiência do usuário, conteúdo e jogo responsável.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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“Teremos campanhas temáticas ligadas ao torneio, mercados especiais, promoções de engajamento, experiências gamificadas e, em jogos de maior audiência, odds especiais dentro dos critérios regulatórios e de gestão de risco. Também vamos reforçar a produção de conteúdo, com cobertura nas redes sociais e presença in loco em algumas cidades-sede durante a competição. Paralelamente, haverá um esforço importante de educação do usuário, com foco em quem estará apostando pela primeira vez: explicações sobre odds, funcionamento dos mercados e ferramentas de controle”.

Segundo ele, o aumento deste mercado tem a ver também com a mudança no comportamento do apostador brasileiro em comparação com a última Copa de 2022. “Houve uma evolução importante na percepção sobre segurança, verificação de identidade e jogo responsável. Mas um ponto relevante é o crescimento do consumo de conteúdo esportivo digital. O torcedor hoje acompanha análises, estatísticas, creators especializados e transmissões alternativas, o que influencia diretamente a forma como se relaciona com as apostas”.

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