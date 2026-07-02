A aposta do treinador da Áustria para campeão da Copa

O treinador da Áustria, Ralf Rangnick, não ficou irritado com a eliminação de seu time da Copa do Mundo para a Espanha. Depois de perder por 3 a 0 para a Espanha nos 16 avos de final, no estádio de Los Angeles, o técnico admitiu que seu time fez o melhor que pode, mas simplesmente encontrou um adversário melhor. Muito melhor. Perfeito, até. “Eles funcionam como um relógio. Não erram em nada. Jogamos não só contra os atuais campeões europeus, mas em breve os campeões da Copa do Mundo”, cravou.

Rangnick disse que sua equipe teve chances enquanto o placar estava 0 a 0, mas que depois da parada para a hidratação — da qual, aliás, ele é um dos pouquíssimos defensores — a Espanha assumiu o controle da partida depois disso. “Mantiveram o altíssimo nível mesmo depois das substituições, continuaram atacando impiedosamente”.

Apesar de o prêmio de melhor da partida ter ido para o jovem Lamine Yamal, Rangnick crê que seja Rodri o que mais lhe impressionou. “Foi a primeira vez que vi Rodri ao vivo, e é uma coisa fantástica: ele domina todos os aspectos do jogo, da tática, da técnica, do ritmo… o melhor que já vi”.

Ao fim da entrevista, Rangnick resumiu sua impressão sobre o adversário: “Não sei o que mais a Espanha pode melhorar, tudo funciona. O que vimos hoje no estádio… eles são os melhores”.

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Com a vitória, a Espanha avança às oitavas de final e enfrentará o vencedor de Portugal e Croácia na próxima segunda-feira, dia 6 de julho, no Estádio de Dallas.

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