A alfinetada de Bruno Guimarães a críticos da seleção brasileira

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Bruno Guimarães rebate críticas e projeções pessimistas sobre a Seleção Brasileira. O meio-campista afirmou que “muita gente faz coisa para aparecer” e reforçou que o Brasil é sempre um dos favoritos na Copa do Mundo, destacando o respeito internacional e o talento dos jogadores.

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Bruno Guimarães afirmou que “muita gente faz coisa para aparecer” quando questionado sobre recentes críticas e projeções pessimistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em coletiva nesta segunda, 8, o meio-campista colocou o Brasil como um dos favoritos no torneio e rebateu os comentários negativos.

Ao ser perguntado sobre as chances da seleção brasileira na Copa, o repórter citou recentes falas que colocaram em xeque o favoritismo da pentacampeã. Olise, atacante francês, não soube responder um jogador de destaque do país sul-americano quando questionado em uma dinâmica em vídeo nas redes sociais. O ex-jogador mexicano Hugo Sánchez foi mencionado por colocar o Brasil em sexto lugar na sua lista de favoritos e afirmar: “não acho que esta Copa do Mundo vá dar certo para vocês”, em entrevista à ESPN.

Sem mencionar os nomes citados pelo repórter, Guimarães respondeu: “Acho que muita gente faz coisa para aparecer, o Brasil em qualquer competição que vai é um dos favoritos, ninguém tem cinco estrelas no peito. A gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para a jogar o nosso melhor.

“Temos grandes jogadores brilhando nos melhores times do mundo, caso do Vini e do Raphinha. Temos que dar o devido respeito a nossa seleção, aos nossos jogadores”, continuou.

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Capitão do Newcastle, da Inglaterra, Bruno disse que o Brasil é respeitado pelo estrangeiros: “Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeita muito o Brasil. A gente se sente respeitado.”

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“Dentro de campo tudo pode acontecer, acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos. Não significa que o favorito vai ganhar, mas acredito que a gente está no bolo para desempenhar o nosso melhor futebol e se tudo der certo ser campeão, mas a gente pensa jogo a jogo”, concluiu o jogador.

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Confira a programação de jogos do Brasil

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)