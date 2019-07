Youtuber inglesa morre em acidente com patinete

A Youtuber inglesa Emily Hartdrige, de 35 anos, teve uma morte trágica na última sexta-feira após se envolver num bizarro acidente de trânsito. O patinete elétrico que ela dirigia se colidiu com um caminhão em Battersea, região do sul de Londres. Emily chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu, morrendo no local.

Ela tinha um canal com mais de 340.000 assinantes, onde dava conselhos sobre vida saudável e entrevistava celebridades sobre esse assunto. Entre os que passaram pelo programa apresentadora – chamado de “Ten Reasons Why”, ou seja, “Dez Motivos Por Quê” – estavam os atores Hugh Jackman e Eddie Redmayne.

Emily foi a primeira vítima fatal de um acidente com patinete no Reino Unido. Na Inglaterra, aliás, o uso desse tipo de transporte nas vias públicas é considerado ilegal. A página dela no Instagram diz: “Emily se envolveu num acidente ontem (sexta) e morreu. Nós a amávamos muito e ela nunca será esquecida.”