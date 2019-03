Vai-Vai homenageará Marielle Franco em desfile de SP

A escola de samba Vai-Vai irá homenagear a vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) neste domingo, 3. Familiares de Marielle participarão do desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

O enredo escolhido pela escola para o Carnaval de 2019 é “O Quilombo do Futuro”, que trata da história do povo negro no Brasil. Serão homenageadas personalidades que tiveram destaque na luta contra o racismo.

“Uma personagem que não poderia ser esquecida é Marielle Franco”, anunciou a Vai-Vai em seu site.

Marielle foi executada a tiros em 14 de março do ano passado. Seu motorista, Anderson Gomes, também foi morto no ataque. O caso ainda não foi solucionado.

Em um vídeo divulgado pela escola do bairro do Bixiga, no centro de São Paulo, a irmã da vereadora carioca, Anielle Franco, confirmou que participará do desfile.

Além de Anielle, a Vai-vai terá outros convidados expoentes na luta pelos direitos dos negros, como a filósofa e escritora Djamilla Ribeiro e a deputada estadual Érica Malunguinho (PSOL). As atrizes Erika Januzza, Pathy Dejesus e o ator Ícaro Silve também são destaques do desfile.

A Vai-Vai entrará na avenida do Sambódromo do Anhembi às 1h45 da madrugada de sábado para domingo.