Caso Marielle: PF faz buscas contra tentativa de atrapalhar investigação

A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira, 21, uma operação para apurar tentativas de atrapalhar as investigações da execução da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

A investigação sobre as causas da morte corre sob sigilo e é conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as medidas, que incluem neste momento apenas mandados de busca e apreensão sem nenhum pedido de prisão, foram pedidas pelo Ministério Público estadual e determinadas pela Justiça.

“Ressalte-se que as investigações a cargo da Polícia Federal se restringem à identificação de entraves e obstáculos dirigidos à investigação dos crimes, estando a cargo dos órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro a apuração da autoria, motivação e materialidade de tais eventos criminosos”, diz o órgão, em nota.