USP dará curso gratuito sobre Harry Potter

A Universidade de São Paulo, a mais prestigiada do Brasil, vai iniciar um curso de extensão sobre o Harry Potter. O personagem é o protagonista da série de sete livros criada pela escritora J. K. Rowling. Harry Potter: Caminhos Interpretativos terá com carga horária de 15 horas. É fundamental que os interessados tenham lido todos os livros da saga e sejam adultos.

As aulas serão ministradas entre 14 de setembro e 19 de outubro por três estudantes de pós-graduação, com coordenação do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. Não é preciso fazer ou ter feito graduação na USP para integrar o curso. As inscrições começam nesta segunda (20), pela internet.

Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro livro da série, foi lançado em 1997 depois da autora ter sido rejeitada por dez editoras. A saga foi um dos maiores fenômenos literários da história, com livros publicados em 200 países. J.K. Rowling somou fortuna de 2,7 bilhão de reais com o livro, que virou filme, canecas, montanha-russa…