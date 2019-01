Última temporada de ‘Game of Thrones’ ganha data de estreia

Após sete temporadas sangrentas e recheadas de reviravoltas, a série Game of Thrones se prepara para chegar ao fim em 2019, para desespero dos fãs. A partir do dia 14 de abril, vai ao ar a oitava e última temporada, de acordo com o anúncio feito pela HBO neste domingo, 13.

O canal ainda divulgou um teaser, que mostra Jon Snow (Kit Harington), Sansa (Sophie Turner) e Arya (Maisie Williams) nas Criptas de Winterfell. O clipe mostra o trio encontrando as próprias tumbas, enquanto é possível ouvir Lyanna Stark (Aisling Franciosi) pedindo a Ned Stark (Sean Bean) que proteja Jon Snow. O Senhor de Winterfell também afirma que Jon é um Stark, apesar de não levar o nome da família.

Desenvolvida por David Benioff e D.B. Weiss, a série é uma adaptação da saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, e leva o nome do primeiro volume da coleção. Os últimos dois livros, curiosamente, ainda não foram finalizados pelo autor, o que faz com que a conclusão da versão televisiva (que já vem se descolando do original há algum tempo) seja um mistério completo até para os fãs mais ferrenhos.

A temporada final contará com apenas seis episódios, quase como a anterior, que levou sete ao ar em 2017 – uma redução considerável em comparação aos dez capítulos anuais com os quais o público estava acostumado. Os capítulos, pelo menos, prometem ser longos. A HBO anunciou em outubro que cada um deles terá a duração de um longa-metragem – algo, portanto, próximo do padrão de 60 minutos ou mais que a temporada anterior já vinha praticando.

Na semana passada, o canal divulgou um teaser com imagens inéditas da nova temporada, revelando o encontro entre duas das personagens mais importantes da série – Sansa Stark (Sophie Turner) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) – aumentando ainda mais a ansiedade dos fãs.