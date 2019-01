Sansa e Daenerys finalmente se encontram em ‘Game of Thrones’. Assista

A HBO divulgou imagens inéditas das produções que serão exibidas pelo canal no ano de 2019 e a última temporada de Game of Thrones, que estreia em abril, está entre elas. Uma cena no vídeo promocional mostra o primeiro encontro de Sansa Stark e Daenerys Targaryen de toda a série.

Em um clima de tensão, Sansa tenta demonstrar simpatia à rainha dos dragões: “Winterfell é sua, vossa alteza”, declara a ruiva na cena. O encontro entre as personagens vividas por Sophie Turner e Emilia Clarke é esperado desde o final da última temporada, quando Jon Snow (Kit Harington), o governante do Norte, passou a servir Daenerys Targaryen sem consultar a irmã.

O novo vídeo da HBO ainda mostra cenas da segunda temporada de Big Little Lies, que contará com a participação de Meryl Streep. Na imagem, as protagonistas aparecem na prisão com a roupa que usaram na noite do assassinato revelado na primeira temporada. Confira: