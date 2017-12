‘Big Little Lies’ é renovada para a segunda temporada

A série sensação da HBO Big Little Lies, que dominou o Emmy deste ano, foi renovada para a segunda temporada, segundo o site da revista Entertainment Weekly. Apesar de ser anunciada como uma série limitada – que teve começo, meio e fim –, a produção vai dar continuidade à história mostrada no primeiro ano. As protagonistas Nicole Kidman e Reese Witherspoon já estão confirmadas no elenco.

A HBO afirmou que a maior parte do elenco deve retornar ao seriado, que contava com nomes como Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz e Adam Scott. Por trás das câmeras, porém, houve uma grande mudança: Jean-Marc Vallée (Clube de Compras Dallas), que dirigiu todos os episódios da primeira temporada, não voltará para a segunda. Em seu lugar, foi contratada a diretora Andrea Arnold (de Transparent).

“A segunda temporada vai nos dar a oportunidade de mergulhar mais fundo nas vidas dessas famílias intrigantes e intrincadas de Monterey e trazer mais de suas histórias para o público que as acolheu e torceu por elas”, disse Reese Witherspoon em comunicado.

O primeiro ano da série foi baseado no livro Pequenas Grandes Mentiras (Intrínseca), de Liane Moriarty. O roteirista David E. Kelley, responsável pela primeira temporada, já escreveu os novos roteiros, baseados parcialmente em uma outra história escrita por Liane.