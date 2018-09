O melhor restaurante oriental de BH é o Udon

Sempre apinhado de gente, o bicampeão da categoria funciona a pleno vapor em dois endereços, ambos com janelões de vidro e trilha sonora marcada pela música lounge. Enquanto estuda o extenso cardápio, a clientela costuma bebericar cervejas japonesas como a Sapporo (R$ 20,80 a long neck) e coquetéis inventivos, caso do udon spacy rub, união de gim Tanqueray, pimenta dedode-moça, uva rubi, xarope de açúcar, limão e Citrus (R$ 29,80). Seja qual for a bebida escolhida, quase todas combinam com o guioza feito com lombo, nirá, alho e acelga com molho especial (R$ 25,00, seis unidades). O shimeji ou shiitake com camarão na manteiga (R$ 52,00) e o nirá, broto de alho japonês servido com camarão (R$ 45,00), são outras duas boas pedidas para começar. Entre os ceviches, chama atenção o que leva peixe bran co, polvo, lula, camarão, romã e leite de tigre (R$ 53,80). A delicadeza oriental aparece em peças como a dupla de enrolado de atum com aspargos frescos, massagô, flor de sal e azeite trufado (R$ 33,60) e o sushi de foie gras com brunoise de manga e molho teriyaki (R$ 29,80). Para uma experiência mais completa, vale investir nas degustações. A chamada príncipe naruhito inclui desde robata de salmão com brócolis e harumaki até sushis variados e lula com molho de ervas (R$ 125,00, para duas pessoas). De sobremesa, tem petit gâteau de goiaba com sorvete de queijo (R$ 22,00). Rua Gonçalves Dias, 1965, Lourdes, ☎ 3243-8004 (135 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. também 12h/16h); Estrada para Nova Lima, 403, Belvedere, ☎ 3324-0052 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: Akemi Oriental Fusion

3º lugar: Sushi Naka

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH