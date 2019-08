Turnê ‘Divide’, de Ed Sheeran, se torna a mais rentável da história

A turnê do álbum Divide, do músico britânico Ed Sheeran, tornou-se nesta terça-feira, 27, a mais rentável de todos os tempos, segundo a revista americana Billboard. Ao longo de trinta meses, a série de 255 shows arrecadou 776,2 milhões de dólares (cerca de 3,2 bilhões de reais) com a venda de 8,9 milhões de ingressos.

O recorde anterior era da banda irlandesa U2, que arrecadou 736,4 milhões de dólares em 2011, com 110 shows pela turnê do disco The 360º Tour.

Divide começou em março de 2017 e terminou em agosto de 2019. A turnê passou pelo Brasil duas vezes, em maio de 2017 e em fevereiro de 2019.

Nem tudo na carreira de Sheeran são flores. Recentemente, o músico se tornou alvo de um processo pelo “hábito consciente ou inconsciente de se apropriar das habilidades e do trabalho de outros compositores”. O cantor Sam Chokri, cujo nome artístico é Sami Switch, o acusa de ter plagiado o refrão de uma canção sua em Shape of You.