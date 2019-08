Ed Sheeran é processado por ‘hábito’ de plagiar músicas

O cantor Ed Sheeran, não só ganhou uma exposição com obras de seu acervo pessoal, como também ganhou uma nova disputa judicial. De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o músico foi acusado pelo cantor Sam Chokri, cujo nome artístico é Sami Switch, de possuir “o hábito consciente ou inconsciente de se apropriar das habilidades e do trabalho de outros compositores”.

A acusação afirmou que Sheeran plagiou o refrão da canção Oh Why, escrita por Chokri em 2015, na composição de Shape Of You, hit que rendeu certificados de platina e diamante ao cantor em 2017.

Diante da acusação, a Justiça britânica determinou a suspensão dos royalties da música até que o caso seja julgado. Alegando que sua reputação foi prejudicada pelo processo, Ed Sheeran entrou com uma ação para anular a decisão e recuperar os lucros da faixa.

Além disso, Sam Chokri alegou que o músico copiou trabalhos de outros artistas, como a banda TLC, o cantor jamaicano Shaggy e a cantora country Jasmine Rae.

Plágio dos anos 1970

O astro britânico também está sendo processado pelo espólio de Ed Townsend, co-autor de Let’s Get It On, canção eternizada na voz de Marvin Gaye. A acusação aponta que Sheeran plagiou elementos rítmicos e de harmonia do sucesso dos anos 1970 para compor Thinking Out Loud, de 2014. A próxima audiência do caso deve acontecer em 2020.