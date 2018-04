No ‘Clube do Livro’, Jeronimo Teixeira conversa com o filósofo Eduardo Wolf sobre três grandes críticos literários: o francês George Steiner – que tem duas obras fundamentais, Nenhuma Paixão Desperdiçada e Lições dos Mestres, relançadas no Brasil -, o americano Harold Bloom – autor de O Cânone Ocidental – e Antonio Candido, maior crítico brasileiro do século XX, morto no ano passado, autor de Formação da Literatura Brasileira. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: