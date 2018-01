Tiago Leifert questiona selinho de família-problema do ‘BBB18’

A má impressão que a família Lima tem causado no Big Brother Brasil 18 levou Tiago Leifert a questionar os envolvidos (Ayrton, o pai; Eva, a mãe; Ana Clara, a filha; e Jorge, o sobrinho). Muitos espectadores ficaram especialmente incomodados com a intensidade dos carinhos entre pai e filha. Um dia depois de a direção do programa conversar sobre o tema com a família, o apresentador, na noite de quarta-feira, perguntou sobre os selinhos que eles costumam trocar.

“Tem gente que acha a família normal, tem gente que acha que tem excesso de intimidade”, disse Leifert. “Uma coisa que a gente aprendeu aqui fora esses dias é que essa coisa do selinho entre familiares não é tão comum aqui fora quanto a gente achava que era.”

A mãe respondeu primeiro. “Na minha família isso não era comum, na casa da minha mãe e do meu pai. Mas na casa do Ayrton, sim”, contou. “Eu aprendi que é um ato de carinho. Todos os pequenos da família gigantesca dão selinho, não há maldade nenhuma, nada mais é do que um ato de carinho. É como falar ‘eu te amo’”.

Já Ana Clara não viu problema. “Beijo meus sobrinhos na boca, beijo as minhas sobrinhas na boca e não tem maldade nenhuma, é um gesto de muito carinho e de muito amor”, defendeu. “Na minha família sempre aconteceu e vai acontecer. Vai passar de geração para geração e é normal”, completou o pai.

No fim, Eva resolveu ser diplomática.”Dependendo de como isso está sendo visto, é uma coisa que devemos repensar”, aceitou. “Que entendam que isso tem muito amor por trás, muito respeito e se alguém viu isso de uma forma negativa também tem que repensar”.

O público do BBB tem questionado a intimidade entre os familiares em diversas cenas. Além do selinho prolongado da filha no pai durante uma festa, em outro episódio, Ayrton aparece deitado sobre a jovem em uma das camas do confinamento.