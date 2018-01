BBB chama família Lima e conta sobre repercussão negativa

A direção do Big Brother Brasil 18 convocou os integrantes da família Lima (Ayrton, o pai; Eva, a mãe; Ana Clara, a filha; e Jorge, o sobrinho) e contou sobre a repercussão negativa que o comportamento do quarteto tem motivado.

O público do BBB tem questionado a intimidade entre os familiares em diversas cenas, como no momento em que a filha dá um selinho prolongado no pai durante uma festa. Em outro episódio, Ayrton aparece deitado sobre a jovem em uma das camas do confinamento e faz movimentos com os quadris que despertaram acusações até de assédio.

No fim da tarde, a família foi chamada para uma conversa, que não foi exibida pela Globo. Espectadores do pay-per-view puderam ver depois os quatro debatendo a questão. Apesar de repetirem que não estão preocupados, a apreensão é evidente.

Abaixo, a cena capturada pelo Instagram Site TV Foco.

Os quatro integrantes terão que disputar entre si a permanência na casa – somente dois ficarão, mas eles agirão como uma pessoa só: emitem apenas um voto na hora da formação do paredão e, se eliminados, deixarão a casa juntos. A votação para escolher quem vai permanecer fica aberta até domingo, quando o resultado será revelado.