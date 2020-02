Spike Lee presta homenagem a Kobe Bryant no Oscar 2020

Vestido com um terno roxo com detalhes em amarelo, e o número 24 estampado na lapela, o cineasta Spike Lee prestou uma homenagem ao jogador da NBA Kobe Bryant. Morto em 26 de janeiro deste ano, vítima de um acidente de helicóptero, Bryant era o “dono” oficial da numeração em seu time, o Los Angeles Lakers – mesmo depois da aposentadoria do jogador, o 24 continuou exclusividade de sua camisa. Para completar o look assinado pela grife Gucci, Lee usou nos pés um tênis da marca Nike, na cor laranja.

Ao ser perguntado como ele estava se sentindo ao homenagear Bryant, Spike Lee ficou em silêncio e se mostrou emocionado. “É um tributo, uma honra. Todos nós sentimos falta dele. Vou apresentar [um prêmio] hoje, mas também queria representá-lo”. Por fim, filosofou sobre o sentido da vida: “Faça o que você ama, isso já é uma benção”.