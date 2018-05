Sem Jeffrey Tambor, ‘Transparent’ acabará após quinta temporada

Transparent terminará após sua próxima temporada, a quinta, revelou a criadora da série, Jill Soloway, em entrevista à revista The Hollywood Reporter. Em fevereiro, o seriado demitiu seu protagonista, Jeffrey Tambor, depois que ele foi acusado de assédio sexual por colegas de trabalho, em novembro.

Jill Soloway afirmou na entrevista que os roteiristas já estão pensando nos novos rumos que o quinto ano tomará após a saída do ator que vivia o personagem principal. “Espero que coloque os Pfeffermans em uma espécie de bela recuperação. Acho que vamos chegar lá depois de um tempo.”

Na produção, Tambor interpretava Maura Pfefferman, uma mulher transgênero, papel que rendeu a ele dois prêmios no Emmy e um no Globo de Ouro. A série, porém, também se dedicava a contar a história da família e dos amigos de Maura, enredos que devem tomar o protagonismo com a demissão do ator.

No começo de novembro, uma assistente acusou Tambor de assédio. Alguns dias depois, a atriz Trace Lysette também afirmou ter sido assediada pelo ator, que negou as acusações. À The Hollywood Reporter, ele continuou negando, mas admitiu mau comportamento no set de gravação. “Eu levantava a voz às vezes, ficava melancólico, em alguns casos não demonstrava tato, mas sobre as outras coisas (as acusações de assédio), definitivamente não”, disse.