‘Segundo Sol’ escorrega no texto e repete diálogo dois dias seguidos

João Emanuel Carneiro prova mais uma vez com Segundo Sol, a novela que ocupa hoje a faixa das 9 da Globo, que sabe fazer um folhetim ágil, atraente e até, por que não, inteligente. Aborda questões complicadas como feminismo, racismo e homossexualidade sem fazer textão, constrói personagens mais próximos da realidade, com virtudes e deslizes, é inventivo o suficiente para criar bons ganchos e trazer surpresas a cada capítulo. Nem por isso, Segundo Sol escapa de ter erros. E como tem erros.

Quem assistiu aos capítulos desta terça e quarta da novela viu, um dia após o outro, a cafetina Laureta (Adriana Esteves) confrontar seu boymagia, Ícaro (Chay Suede), com uma informação quente que desmentia uma história contada por ele. Ícaro chegou à casa da cafetina dizendo ter assistido ao show de Ariella (Giovanna Antonelli), mas antes dele um garoto-de-programa já havia aportado por lá contando que a apresentação havia sido cancelada.

E de fato foi: ao saber que Ícaro estava na casa de shows para conhecê-la, Ariella, que na verdade é Luiza, mãe do garoto, deu no pé. Ele estava com a irmã, Manu (Luiza Arraes), com quem Ariella tinha uma boa relação e para quem não queria ser desmascarada assim, de repente, sem qualquer preparo. E essa história toda Ícaro não quis contar a Laureta, talvez por medo de que a cafetina quisesse denunciar sua mãe, uma foragida, como falou em fazer nesta quarta-feira.

Na terça, ao chegar chateado, Ícaro foi bem recebido por Laureta e, quando ela perguntou por onde tinha andado, ele disse ter assistido à apresentação da DJ Ariella. Laureta, no entanto, logo contou que já sabia que o show havia sido cancelado e perguntou por que Ícaro mentia. Ele admitiu que havia encontrado a irmã e uma amiga de Manu, “uma coroa”, e argumentou que tinha direito a ter segredos – o personagem é um revoltadinho que não quer ser controlado por ninguém.

Nesta quarta, pressionado pela namorada enquanto curtia uma fossa no sofá, o ex-garoto-de-programa voltou a bater na tecla do controle, ao que Laureta reagiu. “Pra você ver, Ícaro. Eu não sou assim. Você é que está me deixando assim, está me escondendo coisas. Ontem mesmo, você foi num show e depois a gente ficou sabendo que não teve show nenhum”, disse. “Ah, é? Tá me investigando?”, rebateu ele, como se essa confrontação nunca tivesse acontecido.

Verdade seja dita, os erros têm sido uma diversão à parte em Segundo Sol, que já conta com falha de continuidade e já deixou cinegrafista e gente da produção aparecer em cena. E parece imune à correção. Aguardam-se, agora, os erros dos próximos capítulos.