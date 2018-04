Ronaldo Fraga relembra tragédia de Mariana em desfile

A roupa de Ronaldo Fraga nunca é só roupa. O estilista mineiro traz sempre significados ora políticos, ora sociais às suas criações, transformando os desfiles em manifestos. Desta vez, Ronaldo jogou luz à maior tragédia ambiental da história do Brasil: o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. Com uma mensagem de reconstrução e resistência, ele se uniu a bordadeiras da região de Barra Longa, devastada pelo acidente, para desenvolver as peças da coleção apresentada na São Paulo Fashion Week (SPFW).

O estilista falou sobre a inspiração para a coleção e a importância da moda como instrumento de fala. Confira destaques:

“Essa história nasceu quando fui convidado para ir até lá conhecer um grupo de bordadeiras. Cheguei, dei o nome ao projeto, que se chama Meninas de Barra Longa (a gente fala meninas, mas tem bordadeiras de 80 e poucos anos ali). No primeiro encontro, pedi que elas trouxessem bordados que caíram em desuso, que elas guardavam de forma preciosa, e uma delas, que é a mestra e está com princípio de Alzheimer levou uma camisolinha de batismo que todos os primos dela tinham usado. Em Minas tem muito disso, de uma peça passar de uma pessoa para a outra na família. ‘Mas a minha era muito mais bonita’, ela disse. E eu perguntei ‘Cadê a sua?’. ‘A lama levou’, ela respondeu. ‘Então vamos bordar outra para a próxima geração’, eu falei. Acho que é isso o que tem ser feito agora. Já se falou muito da tragédia pela tragédia. Agora a gente corre um risco de viver uma tragédia cultural também, além da ambiental. É um saber que está se perdendo por vários motivos. Um deles é que, por serem estigmatizadas pela história, as pessoas estão recebendo suas indenizações e indo embora. Acho que isso merece uma vitrine.”

“A gente não quer mais coisas mudas, tudo tem que ter uma fala, um suspiro que seja. A moda tem que ter propósito, assim como a vida.”

“Logo quando aconteceu a tragédia, eu vi na televisão o Seu Antonio, lá em Bento, que por oito meses ficou cavando o lugar onde estava a casa dele à procura de uma foto das duas filhas gêmeas que morreram. A única coisa que ele tinha era essa foto. ‘Eu posso ter perdido tudo, a casa, a criação, mas a foto não, porque é a única imagem que eu tenho delas’, ele contou. Quando eu comecei a fazer a coleção, coloquei fotos nos tecidos, e escrevi também os nomes nas fotos, que é um hábito comum entre famílias grandes.”

“Hoje quando você chega a cidade está reconstruída. Ela está melhor do que era antes até. O rio está assoreado, o que é um grande problema, porque pode ter uma nova enchente. É foco de febre amarela, que é uma coisa muito séria. Mas as plantas já tomaram conta do lugar. Eu falo que é uma lição de resistência para a gente, porque são as primeiras que rompem a terra seca.”

“O mundo mudou, eu procuro ser otimista nesse sentido. Ele mudou rápido, envelheceu rápido e a gente tá querendo sentidos novos para velhas coisas. São tempos de resistência, e isso é no mundo inteiro, não é um problema do Brasil. Quando você se pergunta qual é seu propósito, qual é seu lugar. Hoje, por exemplo, não me interessa o que você faz, mas por que você faz. Por que você faz roupa? Por que você planta?”

“A roupa é o meu canal de comunicação. O mais importante para mim é o comunicar, não a roupa. Alguém já me disse ‘Nossa, você é tão apaixonado pela moda’. Não sou apaixonado pela moda, a moda é só o veículo que eu tenho. Se eu tivesse que fazer outra coisa, faria do mesmo jeito. Quando eu chego num lugar como esse como estilista, se um dia foi difícil, hoje é mais fácil, porque esse lugar do vestir, do corpo como suporte para mídia, é muito bacana. Estão vindo 12 meninas de lá para ver o trabalho delas nesse lugar, a maioria que nunca saiu dali, isso é transformador. A moda, quando faz isso, tem esse poder. É impossível tirar a postura política disso. Não dá para esconder essa tragédia debaixo do papel. As barragens continuam rompendo no Brasil. Mas eu não queria reforçar a tristeza. Queria que de alguma forma fosse um alento.”