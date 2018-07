‘Rick’ sobre saída de ‘Walking Dead’: ‘Ninguém é maior do que a história’

Andrew Lincoln confirmou, nesta quinta-feira, que a próxima temporada de The Walking Dead, a nona, será sua última na série. Intérprete do protagonista Rick Grimes, o britânico falou sobre seu carinho pelo seriado de zumbis e garantiu que o personagem não fará falta à trama em painel da Comic-Con, em San Diego, nos Estados Unidos.

“Esta será minha última temporada como Rick Grimes”, disse. “Mas me ouçam, por favor. Eu amo essa série. Significa tudo para mim. Amo as pessoas que fazem esse programa. Prometo não chorar, porque já chorei muito na série.”

“Estamos muito, muito orgulhosos do trabalho que fizemos nesta temporada”, continuou. “Estou bastante animado. Acho que há dois episódios que se tornaram os meus favoritos de toda a série, desde o piloto… Essa série sempre foi ancorada por um grupo e continuará sendo. Ninguém é maior do que a história, e a história este ano é inacreditável.”

Ao site americano IMDb, o criador dos quadrinhos que inspiram o seriado, Robert Kirkman, afirmou que uma despedida especial foi planejada para o protagonista. “Ele se importa com os fãs e com a série. Ele quer algo especial para sua despedida e temos algo lindo planejado. Não vou estragar a surpresa, mas todos que amam essa jornada, que amam Rick, e amam The Walking Dead, vão querer ver o que temos planejado”, disse.

Lincoln é o protagonista e primeiro rosto que aparece na série em seu episódio de estreia, exibido nos Estados Unidos em outubro de 2010. Desde então, o ator tem se dedicado exclusivamente ao personagem — exceto por uma participação no curta que serviu como uma sequência emocional do longa Simplesmente Amor, um dos trabalhos anteriores do britânico.

A nona temporada de The Walking Dead estreia nos Estados Unidos e no Brasil no dia 7 de outubro, no Fox Premium. No dia seguinte, a Fox exibe o episódio de estreia.