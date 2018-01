Relembre os sucessos de Dolores O’Riordan no Cranberries

Dolores O’Riordan deixa um amplo legado na história da música. A cantora, que morreu nesta segunda-feira aos 46 anos, era vocalista da banda The Cranberries desde 1990, e, com o grupo, vendeu mais de 40 milhões de discos.

Relembre as músicas que marcaram a carreira de Dolores O’Riordan:

Linger

Parte do primeiro álbum do grupo, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, Linger foi o primeiro grande sucesso do Cranberries. No documentário ’99 Love Life & Rock ‘n’ Roll, Dolores contou que a música é inspirada em seu primeiro beijo.

Zombie

Zombie foi lançada como single em 1994, e foi composta por Dolores O’Riordan. A canção discute as questões religiosas envolvendo a independência da Irlanda do Norte. Sob a metáfora de zumbis, a música também relembra um ataque de bombas orquestrado pelo IRA (Exército Republicado Irlandês, sigla em inglês) na cidade de Warrington, Cheshire, que deixou duas crianças mortas.

Ode to My Family

A música é uma ode aos tempos “humildes” da vida de Dolores O’Riordan, antes da fama. Parte do segundo álbum da banda, lançado também em 1994, a faixa ganhou um clipe dirigido por Samuel Bayer, de Zombie.

Dreams

Dreams foi o primeiro trabalho do Cranberries. Lançada em 1992, a música foi posteriormente incorporada ao álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, e foi considerada um dos hinos do festival de Woodstock de 1994.

Just My Imagination

A canção foi um dos últimos hits da banda. Lançada quatro anos antes do hiato, que aconteceu entre 2002 e 2009, Just My Imagination faz parte do quarto álbum de estúdio do grupo.