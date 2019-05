(Atenção: este texto contém spoilers do quarto episódio da oitava temporada de Game of Thrones)

O último dragão vivo em todo o universo ficcional de Game of Thrones pode não ser o último, afinal. Pelo menos, é o que sugere uma nova teoria que vem se espalhando pela internet na última semana e alimentando a esperança de fãs da saga.

As especulações começaram quando a HBO exibiu o teaser do quinto – e penúltimo! – episódio da série, logo após a transmissão do quarto. Nele, o pirata Euron Greyjoy (Johan Philip Asbæk) aparece olhando para o alto, com uma expressão de espanto. Considerando que ele foi bem-sucedido em sua primeira tentativa de matar Rheagal, e que já teve um primeiro contato com Drogon, não haveria motivo para o personagem se mostrar assustado com a presença do único dragão remanescente de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), que ele considera um alvo fácil. A não ser que esse não fosse o único dragão.

Como bem sabem os espectadores da série criada por George R. R. Martin, os dragões eram criaturas extintas até Daenerys ganhar de presente três ovos e chocá-los mergulhando, literalmente, no fogo com eles, no fim da primeira temporada.

O que a versão televisiva nunca contou é que, segundo os livros, dragões não são criaturas cujo gênero é facilmente identificável. Há quem diga que eles são híbridos e podem reproduzir sem que sejam, necessariamente, fêmeas.

O fato de a Mãe dos Dragões ter dado nomes masculinos a todos os seus filhotes, portanto, não significaria que eles são realmente machos – e, talvez, fosse até possível que dois deles tenham cruzado em algum momento. Essa teoria explicaria também a longa ausência de Drogon no final da quinta temporada, quando nem mesmo Daenerys sabia dizer o paradeiro de seu bebê favorito. E se o dragão estivesse ausente para chocar seus próprios ovos?

Uma imagem na animação de abertura da oitava temporada (no vídeo abaixo, aos 1m33s) reforça a teoria. Quem olhar com cuidado verá que um dos desenhos gravados nas curvas do astrolábio mostra quatro dragões: um grande e três pequenos.

As interpretações podem ser diversas. Num primeiro cenário, a criatura maior representaria Daenerys – humana, porém Targaryen. Num segundo, existiria um dragão maior do que os três já conhecidos, talvez a verdadeira “mãe” do trio, escondida além de Westeros. E, por último, Drogon seria o destaque e os menores, três filhotes seus, que viriam para proteger a mãe. A resposta, os fãs descobrirão no próximo domingo.

Teoria de que Drogon pode ter tido filhotes enquanto estava sumido em uma das temporadas passadas. Essa imagem aparece em um dos arcos da abertura. Talvez eles apareçam pra destruir a frota do Euron no próximo episódio #GoT pic.twitter.com/7IZS8Zmwoy — Arthur Weasley 🐤 (@Weasley_dad) May 9, 2019

Eu 2 da manhã me perguntando se tem mais dragões ou se é só o Drogon msm…. pic.twitter.com/QubYU62uns — Hard to explain (@StarkIndCA) May 10, 2019