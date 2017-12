Programa de Cátia Fonseca na Band estreia em março

Amigos queridos, depois de 15 anos a frente do Programa Mulheres deixo a Tv Gazeta em busca de novos desafios na Rede Bandeirantes onde recebi uma proposta maravilhosa que não podia recusar. Agradeço a Tv Gazeta em especial ao Sérgio Felipe dos Santos, a Marinês Rodrigues e ao Silvio Alimari pela parceria, confiança, dedicação e amizade. Nestes anos todos passamos juntos por vários momentos de felicidade, de luta e de vitórias o que me fortaleceu cada vez mais como profissional, como pessoa e onde fiz muitos amigos sempre dedicados profissionais, parceiros. Todos que me acompanham sabem que tenho esta empresa como minha segunda família. Continuo desejando todo sucesso e felicidade a todos da TV Gazeta. Na quinta feira dia 14/12 as 19h vamos fazer uma Live no www.Tvcatiafonseca.com.br e na minha Fanpage do face pra gente conversar sobre tudo o que vcs quiserem! Bjs e obrigada pelo carinho Gratidão a todos.

