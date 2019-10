Príncipe Charles conhece seu ‘amor verdadeiro’ em trailer de ‘The Crown’

A Netflix divulgou na manhã desta segunda-feira, 21, mais um trailer de sua aclamada série original The Crown que chega à sua terceira temporada com a ganhadora do Oscar Olivia Colman interpretando a Rainha Elizabeth II.

A produção se passa 25 anos depois da coroação da Vossa Majestade em uma Grã-Bretanha diferente dos tempos de paz mostrados ao fim da segunda temporada. Trata-se do começo dos anos 70, quando a greve dos mineiros ecoava por todo o país, e trabalhadores braçais reivindicam melhores salários e condições de vida.

Uma nova eleição para primeiro-ministro, que culminará na vitória de Harold Wilson (Jason Watkins), promete extinguir uma família real que está prestes a desmoronar entre o seu dever como realeza e seus desejos pessoais.

Um jovem e encurvado Príncipe Charles (Josh O’Connor), vítima de bullying na segunda temporada, terá um importante papel na nova produção. O filho da rainha Elizabeth II terá de escolher entre as responsabilidades reais e seu amor por Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), sua atual esposa. “Nunca dê as costas a um amor verdadeiro”, diz a rainha ao filho, em um dos trechos do trailer.

A série reproduzirá a Investidura do príncipe, ou seja, a nomeação de Charles como o 21º Príncipe de Gales – condecoração dada ao herdeiro do trono britânico.

Além disso, como já mostrado nas duas temporadas anteriores, a rainha terá de lidar com a inveja e a competitividade da sua irmã, Princesa Margaret, interpretada nesta nova fase por Helena Bonham Carter. Completa o elenco Tobias Menzies como Philip, o duque de Edimburgo.

A terceira temporada está marcada para chegar à Netflix no dia 17 de novembro.