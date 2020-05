Primeiro show ao vivo com distanciamento social ocorre nos EUA

Alguns estados americanos ensaiam uma saída da quarentena e já é possível vislumbrar como será o “novo normal” a partir de agora com relação a shows e eventos. Nesta segunda-feira, 18, ocorreu a primeira apresentação ao vivo com distanciamento social do estado do Arkansas, na cidade de Fort Smith, feito pelo artista Travis McCready, da banda Bishop Gunn, com abertura de Lauren Brown.

Realizado na casa de shows TempleLive, com capacidade para 1.000 pessoas, o evento contou com apenas 200 ingressos vendidos, que custaram 12 dólares cada. Logo na entrada, mediu-se a temperatura de todo o público, que só pôde entrar usando máscaras de proteção. Lá dentro, foram dispostas dezenas de frascos de álcool em gel e os assentos eram demarcados. Os alimentos foram vendidos todos embalados, e marcações feitas no chão, inclusive nos banheiros, para garantir o espaçamento entre as pessoas. Para entrar e sair do recinto, o público também tinha que seguir em fila, um de cada vez.

Por pouco, no entanto, a apresentação não ocorreu, já que as autoridades locais tentaram de tudo para evitar o show, que só foi autorizado após as rígidas regras terem sido garantidas. Para provocar as autoridades, o dono do estabelecimento colocou para tocar, antes do show, a música (You Gotta) Fight For Your Right (To Party), do Beastie Boys, que na tradução livre quer dizer (Você Deve) Lutar Pelo Seu Direito (De Se Divertir).