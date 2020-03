Preta Gil está curada da Covid-19 e sai da quarentena

A cantora Preta Gil, diagnosticada com Covid-19, anunciou nesta quinta-feira, 26, que está curada da doença. Ela se contaminou em Itacaré, na Bahia, onde cantou no casamento de Marcela Minelli, irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi.

Diagnosticada em São Paulo, Preta Gil foi orientada pelos médicos a não voltar para o Rio de Janeiro e cumprir quarentena no hotel onde estava hospedada. Após um isolamento de 14 dias, ela fez uma nova bateria de exames de sangue e ressonância magnética do pulmão no hospital Sírio- Libanês, e recebeu a boa notícia de que não transmitiria mais o vírus para outras pessoas.

“Estou muito feliz em poder retornar à minha casa, foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo. É muito importante que todos se conscientizem de que não se trata de um vírus qualquer. Ainda estamos no início da epidemia no Brasil e é muito importante que possamos juntos tentar diminuir o contágio em nosso país”, disse a cantora em comunicado enviado à imprensa.

Além de Preta Gil, outras celebridades brasileiras também foram diagnosticadas com coronavírus, como os cantores Di Ferrero e Dinho Ouro Preto e a atriz Fernanda Paes Leme.