Paul McCartney chama Ringo para participar de show

O cantor e baixista Paul McCartney contou com uma participação mais do que especial em sua apresentação de ontem no Dodger Stadium, em Los Angeles. O baterista Ringo Starr – assim como McCartney, um ex-Beatle – subiu ao palco e tocou bateria em duas canções: Helter Skelter, considerada por muitos críticos como uma avó do heavy metal, e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Para o delírio de um público estimado em 58 000 pessoas.

Não foi a primeira – nem será a última vez – que a dupla se reuniu num concerto. Nove anos atrás, foi a vez do cantor e baixista comparecer ao show do amigo no Madison Square Garden, Nova York. Na ocasião, McCartney interpretou Birthday, em homenagem aos 70 anos do baterista.

A apresentação faz parte da Freshen Up Tour, mais recente excursão do cantor e baixista, que passou pelo Brasil em março de 2019. Outro convidado especial foi Joe Walsh, guitarrista dos Eagles.