‘Os Incríveis 2’ supera com folga ‘Jurassic’ na estreia no Brasil

A continuação feminista de Os Incríveis, em que a mãe, Helena (a Mulher-Elástica), vai para as ruas salvar o mundo, enquanto o pai, Roberto (o Senhor Incrível), fica em casa cuidando das crianças, estreou com força total no Brasil. De quinta a domingo, o filme teve 1,49 milhão de espectadores, quase três vezes mais do que o segundo colocado, Jurassic World, com 587.000. Esta é, no entanto, a segunda semana de Jurassic em cartaz — na prática, a terceira, já que a pré-estreia teve o mesmo número de salas que a estreia do longa — , o que ajuda a entender por que perdeu força. Os dados são da empresa especializada ComScore Brasil. Já nos Estados Unidos, Jurassic World deixou Os Incríveis 2 para trás.

Ao todo, o novo episódio da saga dos dinossauros soma 3 milhões de ingressos vendidos no país. O top 5 da bilheteria brasileira é completado por Oito Mulheres e um Segredo, pela comédia estreante Sexy por Acidente, com Amy Shumer, e por Hereditário, na quinta posição.

Na sexta colocação, está Sicário: Dia do Soldado, seguido de Deadpool 2, Do Jeito que Elas Querem, Desobediência e Vingadores – Guerra Infinita.