Os filmes e séries que devem sair premiados do Globo de Ouro 2018

O Globo de Ouro abre a temporada de premiações de Hollywood neste domingo, dia 7 de janeiro. Com Seth Meyers no comando, a cerimônia dará verniz aos filmes e atores que conquistarão vagas no Oscar, além de coroar séries de TV populares, que vão da gigantesca Game of Thrones à pop Stranger Things. O prêmio será exibido no Brasil pelo canal pago TNT e por seu sistema de streaming, a partir de 22h e o site de VEJA vai acompanhar a festa ao vivo, do tapete vermelho aos vencedores.

Abaixo, confira quais títulos são os favoritos da noite:

Melhor série dramática: The Handmaid’s Tale

A série distópica do canal de streaming Hulu fez bonito no Emmy ao levar oito categorias. Ela deve fazer parecido no Globo de Ouro, onde concorre como melhor série dramática, melhor atriz de drama (Elisabeth Moss) e atriz coadjuvante (Ann Dowd). O programa promete bater com certa tranquilidade suas concorrentes This Is Us, The Crown, Game of Thrones e Stranger Things. Já Ann tem a forte concorrência de Laura Dern, em Big Little Lies. Enquanto Elisabeth é favorita ao lado de Claire Foy, por The Crown.

Melhor série cômica: The Marvelous Mrs. Maisel

O Globo de Ouro gosta de premiar séries novas. Por isso, entre os competidores da categoria de série cômica, The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon, é a principal aposta. Concorrem com ela as já conhecidas Black-ish e Master of None, a novata SMILF e o retorno de Will & Grace. A protagonista de The Marvelous, Rachel Brosnahan, é também a mais cotada para levar o prêmio de melhor atriz em comédia.

Melhor minissérie: Big Little Lies

A atração da HBO arrebatou aplausos, especialmente para o elenco, repleto de estrelas hollywoodianas. No Emmy, foram oito vitórias, sendo três para categorias de atuação: Nicole Kidman (melhor atriz dramática), Alexander Skarsgård (ator coadjuvante) e Laura Dern (atriz coadjuvante). No Globo de Ouro, o trio concorre novamente com grandes chances de vitória. Enquanto a série é a favorita para levar o prêmio da categoria de melhor minissérie ou filme para TV, deixando para trás os concorrentes Fargo, Feud: Bette and Joan, The Sinner e Top of the Lake: China Girl.

Filme cômico: Lady Bird: É Hora de Voar

Escrito e dirigido por Greta Gerwig, atriz protagonista de Frances Ha (2012), o filme Lady Bird já é um queridinho nos Estados Unidos – a produção chega ao Brasil em 15 de fevereiro. Com Saoirse Ronan na pele de uma jovem em pleno rito de passagem da adolescência para a vida adulta, a produção é favorita para levar o prêmio de filme cômico, categoria que conta com os títulos Eu, Tonya, Corra!, Artista do Desastre e O Rei do Show. Saoirse também está bem cotada para levar o prêmio de melhor atriz em comédia. Sua principal concorrente é Margot Robbie, que deu vida na ficção à ex-patinadora Tonya Harding, suspeita de mandar quebrar a perna de uma concorrente em 1994, história retratada pelo filme Eu, Tonya.

Filme dramático: A Forma da Água

Novo longa de Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno), A Forma da Água estreou no Festival de Veneza e logo foi agraciado com quatro prêmios, entre eles o Leão de Ouro de melhor filme. No Globo de Ouro, arrebatou sete indicações, e está bem cotado para conquistar o prêmio máximo, de melhor filme dramático, e de diretor para del Toro. Ambientada nos anos 1960, acompanha a relação de uma zeladora muda, que trabalha em um laboratório secreto do governo com uma criatura fantástica presa no local. Competem com a produção os filmes The Post: A Guerra Secreta, Dunkirk, Três Anúncios para um Crime e Me Chame pelo Seu Nome.