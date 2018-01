Como assistir ao Globo de Ouro 2018 na TV e na internet

Acontece neste domingo, dia 7, a 75ª edição do Globo de Ouro, premiação concedida pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood aos melhores do cinema e da televisão. A festa pode ser conferida no Brasil pelo canal pago TNT a partir das 23 horas (horário de Brasília). Por aqui, no site de VEJA, a cerimônia será comentada ao longo da noite.

Os assinantes do canal também podem assistir à premiação pelo serviço de streaming TNT Go. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

Antes da cerimônia de entrega dos troféus, o TNT exibe, na TV e no TNT Go, o tapete vermelho, mostrando a chegada dos principais atores e diretores indicados aos prêmios. A cobertura será comandada por Carol Ribeiro e Hugo Gloss e pode ser vista a partir das 22 horas (horário de Brasília).

Quem quiser acompanhar outra cobertura do tapete vermelho pode ligar a televisão no canal E!, que transmite a chegada das celebridades a partir das 21 horas.

O 75º Globo de Ouro será apresentado pelo comediante Seth Meyers. A festa deste ano deve ser marcada por protestos e discursos politizados principalmente da parte de mulheres, que preparam manifestações após a revelação, no ano passado, de inúmeros casos de assédio e abuso sexual em Hollywood.