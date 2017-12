Em protesto, atrizes planejam usar preto no Globo de Ouro

O tapete vermelho do Globo de Ouro 2018 será tomado pela cor preta. Diversas atrizes confirmaram à revista People que usarão a cor em seus looks, como uma forma de protesto contra o assédio sexual em Hollywood. Entre os nomes estão Jessica Chastain, Meryl Streep e Emma Stone, todas indicadas ao prêmio.

A cerimônia abre o ano das premiações, no dia 7 de janeiro. A expectativa é que a manifestação continue em outros tapetes vermelhos que se seguirão.

Desde outubro, diversos atores e atrizes denunciaram casos de abuso sexual nos bastidores do mundo do entretenimento, impulsionados pelo escândalo em torno do produtor Harvey Weinstein. A última a falar sobre o assunto foi Salma Hayek, que teria sido perseguida e até ameaçada por ele.