Oito atores que prometem para 2018

Se 2017 teve sua cota de atores-revelação como Carol Duarte e Jonathan Azevedo, o ano de 2018 não vai ficar atrás no quesito novos rostos que surpreendem. Para além de revelações, muitos dos nomes que devem causar sensação já têm uma carreira mais ou menos estabelecida no mundo do entretenimento – alguns em outra área que não a atuação. Confira abaixo a lista de atores que prometem para 2018.

Armie Hammer

Apesar de ter um longo currículo em Hollywood, com suas primeiras participações em filmes e séries datando de meados dos anos 2000, o americano sempre foi visto como promessa, mas nunca alcançou fama mundial. Mesmo tendo participado de longas grandes como O Agente da U.N.C.L.E. (2015) e O Cavaleiro Solitário (2013), sua chance de virar um nome do primeiro time de atores americanos chegou agora com Me Chame pelo Seu Nome, filme de Luca Guadagnino que se passa na década de 1980 na Itália e retrata um romance gay entre o adolescente Elio (Timothée Chalamet) e o estudante Oliver (Hammer). O longa vem arrebatando prêmios em festivais de cinema mundo afora e está sendo apontado como um forte concorrente ao Oscar, assim como a performance de Hammer. O ator ainda deve marcar presença em cinco outros filmes previstos para 2018 – Sorry to Bother You, On the Basis of Sex, Hotel Mumbai, Freak Shift e o curta Home Shopper – e estrear na Broadway, na peça Straight White Men, como um dos protagonistas.

Gaby Amarantos

O público já conhece o trabalho musical de Gaby Amarantos – ela estourou entre 2011 e 2012, ficou famosa no Brasil inteiro e emplacou sucessos em trilhas sonoras de novelas da Globo –, mas o lado atriz da paraense só poderá ser avaliado de verdade em 2018, quando ela estrela seu primeiro filme, Serial Kelly. Na comédia de René Guerra (Quem Tem Medo de Cris Negão?) previsto para outubro, Gaby vive a protagonista Kelly, uma justiceira do Nordeste. A cantora também vai exercitar seu lado apresentadora no Saia Justa, programa do canal pago GNT onde ela estreia em março, no lugar ocupado por Taís Araújo até novembro de 2017.

Nick Robinson

O jovem de 22 anos começou a carreira em 2009, mas tem tudo para se tornar a nova sensação adolescente em 2018. Isso porque ele protagoniza o filme Love, Simon, que é baseado no livro Simon Vs. A Agenda Homo Sapiens (lançado no Brasil pela Intrínseca) e produzido pela mesma equipe de A Culpa É das Estrelas. Em vez de tratar de jovens com doenças terminais, porém, o longa se volta para os questionamentos de um garoto gay que pensa em se assumir: como fazer isso para seus pais? O que seus amigos vão achar? Sua vida vai mudar para sempre? Sensível e bem-humorada, a história, se bem adaptada para os cinemas, pode transformar Nick Robinson, que também está no elenco dos longas Strange But True e Krystal, no mais novo ídolo teen.

Emanuelle Araújo

Cantora baiana que assumiu o lugar de Ivete Sangalo na Banda EVA em 1999, Emanuelle Araújo fundou o grupo Moinho – do qual ainda é vocalista – antes de dar os primeiros passos na dramaturgia. Fez diversas novelas na Globo, como Pé na Jaca, A Favorita, Cordel Encantado e A Lei do Amor, e participações no cinema nos filmes Ó Paí, Ó, S.O.S. Mulheres ao Mar e Bingo: O Rei das Manhãs, entre outros. O ano de 2018 será decisivo para a atriz: vai protagonizar Samantha!, série brasileira da Netflix sobre uma celebridade mirim dos anos 1980 que tem planos de voltar a fazer sucesso. Como o resto das produções originais do serviço de streaming, o seriado será distribuído em 190 países, o que pode impulsionar a carreira internacional de Emanuelle.

Chadwick Boseman

O americano já interpretou o jogador de beisebol Jackie Robinson em 42: A História de uma Lenda (2013) e o cantor James Brown em Get on Up: A História de James Brown (2014), mas o ponto de virada de sua carreira, mesmo, ainda está por vir. O ator foi escalado como o herói Pantera Negra para os filmes do Universo Cinematográfico da Marvel. Por enquanto, deu vida ao personagem em Capitão América: Guerra Civil (2016), mas vai poder mostrar mais o seu trabalho no primeiro filme solo do herói, previsto para estrear em 15 de fevereiro de 2018. Nesse mesmo ano, ainda repetirá a dose em Vingadores: Guerra Infinita (estreia em 26 de abril no Brasil) e no próximo filme dos Vingadores, previsto para 2019.

Emilio Dantas

Descoberto na oficina de atores da Record, o carioca começou a carreira na emissora de Edir Macedo, participando de produções como a minissérie Sansão e Dalila (2011) e a novela Dona Xepa (2013), antes de ser contratado pela Globo, onde estreou em 2015, em Além do Tempo. Emilio Dantas, no entanto, só estourou em 2017, ao ganhar o papel do traficante Rubinho na novela das 9 A Força do Querer. O personagem trouxe notoriedade ao ator, que acabou escalado para ser o protagonista do próximo folhetim da faixa das 9, De Volta Para Casa, de João Emanuel Carneiro. Na trama que estreia em 2018, após O Outro Lado do Paraíso, ele vai viver um cantor de axé decadente que troca de identidade depois de ser dado como morto e ver a venda de seus discos crescer.

Katherine Langford

A atriz australiana foi revelação em 2017, ao protagonizar a pesada série 13 Reasons Why, da Netflix, em que interpretava Hannah Baker, uma adolescente que, antes de cometer suicídio, deixa gravadas fitas explicando as razões que a levaram à decisão de tirar a própria vida. A moça de 21 anos deve voltar com tudo no próximo ano: ela já está confirmada na segunda temporada do seriado – sua personagem morreu, mas a produção deve voltar no tempo e, portanto, contar com a participação da atriz – e nos filmes Love, Simon e The Misguided, em papéis de destaque.

Rômulo Estrela

O ator maranhense conquistou seus primeiros papéis em novelas da Record como Os Mutantes – Caminhos do Coração e Balacobaco depois de pequenas participações em tramas da Globo. Voltou à emissora carioca em 2013 para Além do Horizonte e fez ainda Além do Tempo, Liberdade, Liberdade e Novo Mundo. Será alçado ao posto de galã em 2018, no papel do protagonista da novela das 7 Deus Salve o Rei, que substituirá Pega Pega em janeiro. Na trama medieval, que tem no elenco Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Johnny Massaro, entre outros nomes, ele interpretará Afonso, par romântico da mocinha Amália (Marina Ruy Barbosa).