‘O Outro Lado do Paraíso’ acabou. Mas e Renato?

O Outro Lado do Paraíso terminou nesta sexta-feira, e a pergunta que não quer calar é: onde foi parar o médico (e monstro) Renato (Rafael Cardoso)? No capítulo de quarta-feira, o vilão trocou tiros com a polícia, e com os bonitões Gael (Sérgio Guizé) e Patrick (Thiago Fragoso), ao final do sequestro do ex-enteado Tomaz (Vitor Figueiredo) e foi atingido, assim como os dois pretendentes de Clara.

Desde então, ninguém mais comentou sobre o personagem — supõe-se que ele morreu apenas porque não deu as caras no final da novela.

Enquanto sua comparsa na reta final da trama, a dondoca Fabiana (Fernanda Rodrigues), apareceu na cadeia, sendo calorosamente recebida como “patricinha” pela presas que a cercaram com sangue nos olhos, de Renato sequer se ouviu o nome depois do capítulo d quarta-feira. Se Gael e Patrick sobreviveram, ele também pode estar vivinho da silva por aí.

Resta aparecer, rastejando, nas terras da Grande Mãe (Zezé Motta).

Renato surgiu na trama como um médico bonzinho, apaixonado por Clara (Bianca Bin). Mas, lá pelo meio da novela, o personagem revelou suas verdadeiras intenções: como Sophia (Marieta Severo), ele estava apenas interessado nas esmeraldas das terras da mocinha. Foi ele, inclusive, quem financiou a explosão que matou o pai de Clara.

Caída a máscara de bom moço, ele tentou tomar o dinheiro da ex por outros meios.