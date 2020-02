No Bafta, Joaquin Phoenix pede mais diversidade: ‘Sou parte do problema’

Vencedor do prêmio de melhor ator na cerimônia da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (Bafta), Joaquin Phoenix foi responsável pelo momento mais político da noite. O ator, que confirmou o favoritismo no papel do protagonista de Coringa, usou o seu discurso para criticar a falta de diversidade na premiação.

Ao receber a máscara dourada, Phoenix primeiro disse se sentir “honrado e privilegiado” pela escolha. “Mas também me sinto em conflito porque muitos dos meus colegas atores são merecedores e não têm o mesmo privilégio”, discursou. “Acho que enviamos uma mensagem muito clara às pessoas de cor de que elas não são bem-vindas aqui.” O ator acrescentou em seguida: “Essa não é uma condenação hipócrita. Me sinto envergonhado em admitir que sou parte do problema”.

“Nós temos que fazer um trabalho duro para entender o racismo sistêmico. Acho que é obrigação das pessoas que criaram, perpetuam e se beneficiam de um sistema de opressão que acabem com ele. Isto está com a gente”, concluiu.

Confira o momento:

Todos os concorrentes de Phoenix na categoria eram brancos: Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez… Em Hollywood), Jonathan Pryce (Dois Papas), Adam Driver (História de Um Casamento) e Taron Egerton (Rocketman). No Oscar, os cinco indicados também são brancos.

Nas redes sociais, o discurso-protesto de Phoenix fez sucesso e o nome do ator virou um dos temas mais comentados do Twitter. Confira algumas reações:

