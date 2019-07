Netlix banirá cigarro em produções voltadas ao público mais jovem

A Netflix anunciou que não irá mais exibir cenas de pessoas fumando cigarro em produções originais voltadas para o público jovem. A decisão foi tomada após a divulgação de um relatório do grupo antifumo Truth Initiative, que analisou séries populares entre pessoas de 15 a 24 anos produzidas pelo serviço de streaming e por canais de TV aberta e paga e constatou que o uso de tabaco nesses programas mais que triplicou no último ano.

Segundo o estudo, o retrato de pessoas fumando é mais prevalente na plataforma. Entre 2016 e 2017, por exemplo, o número de vezes em que isso aconteceu nas séries analisadas foi 866, contra 343 nos canais de televisão tradicionais. Stranger Things foi o título que saiu na frente: 100% dos episódios da primeira e segunda temporadas mostravam pessoas fumando ao menos uma vez.

À revista americana Variety, o serviço garantiu que novas séries com classificação indicativa de 14 anos e filmes com classificação de 13 anos não exibirão mais o uso de cigarro, a não ser quando for necessário por conta de “precisão histórica ou factual”. A Netflix ainda se comprometeu a diminuir a exibição do uso de tabaco em produções voltadas a públicos mais velhos, “a menos que seja essencial para a percepção criativa do artista ou determinante para o personagem (com importância histórica ou cultural)”.

Para o Truth Initiative, o aumento do uso de cigarro nas telas representa uma ameaça para os jovens. “Levando em consideração as estimativas de audiência desses programas, os resultados sugerem que aproximadamente 28 milhões de jovens foram expostos ao tabaco pela televisão e pelo streaming”, afirmou o grupo. “Essa exposição é um problema relevante de saúde pública porque assistir ao uso de tabaco nas mídias de entretenimento é um fator crítico que está associado com os jovens começarem a fumar.”

Além de Stranger Things, foram analisadas séries como The Big Bang Theory, The Walking Dead, Modern Family, American Horror Story e Orange Is the New Black.