Netflix quer bater marca de 700 séries e filmes originais em 2018

A Netflix quer chegar à marca de 700 filmes e séries originais neste ano, disse o diretor financeiro da empresa, David Wells, segundo o site da revista Variety. O serviço de streaming anunciou em outubro do ano passado que pretende investir 8 bilhões de dólares em conteúdo original em 2018.

Wells afirmou, durante o evento Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, nesta terça-feira, que o enorme catálogo da Netflix está aumentando o número de assinantes do serviço. “Vamos continuar a adicionar conteúdo – está funcionando, está trazendo crescimento”, disse o executivo.

A Netflix vem investindo pesado em conteúdo original ao redor do mundo. Séries de fora dos Estados Unidos, como a alemã Dark, a brasileira 3% e a espanhola Las Chicas del Cable chegaram ao catálogo nos últimos anos. A plataforma fechou 2017 com 117,6 milhões de assinantes no mundo.