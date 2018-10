Netflix vai exibir série sobre ‘Drácula’ de criadores de ‘Sherlock’

A Netflix adquiriu o direito de exibição internacional da série sobre o conde Drácula, escrita pelos criadores de Sherlock, segundo informações da revista americana Variety. A produção será exibida originalmente pelo canal britânico BBC One no Reino Unido, com três episódios de noventa minutos cada, mesmo formato do programa do famoso detetive, estrelado por Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

A nova série de Mark Gatiss e Steven Moffat foi anunciada em junho do ano passado. A trama, baseada na obra de Bram Stoker, se passará em 1897, em uma Londres da era vitoriana. “Sempre houve histórias sobre grandes forças do mal. O especial do Drácula é que o Bram Stoker deu ao mal o seu próprio herói”, afirmou a dupla à publicação.

A coprodução da BBC One com a Netflix ainda não tem data de lançamento definida. Enquanto isso, Sherlock teve o seu último episódio transmitido em janeiro de 2017 e ainda não tem previsão para uma nova temporada.