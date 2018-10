Na reta final, ‘Segundo Sol’ bate recorde de audiência

Segundo Sol começou sua penúltima semana com um recorde de audiência. A novela das 9 da Globo marcou 41 pontos na Grande São Paulo nesta segunda-feira, oito a mais do que a média do folhetim. A participação foi de 59%, dez pontos porcentuais a mais do que a média.

No Rio de Janeiro, a trama de João Emanuel Carneiro também conquistou sua maior média com o capítulo: 45 pontos, dez a mais do que a média na região. A participação foi de 66%, doze pontos porcentuais a mais do que a média.

No capítulo, Laureta (Adriana Esteves) conseguiu fugir da polícia depois de ter matado Du Love (Ciro Sales) e se escondeu na casa da mãe, Dulce (Renata Sorrah). O episódio terminou com o confronto de Remy (Vladimir Brichta) e Laureta, em uma briga por dinheiro, e com Dulce ateando fogo nos dólares da filha.

Nesta terça, Laureta, enfurecida com Dulce, vai tentar estrangular a mãe. Já Beto Falcão (Emilio Dantas) vai descobrir que Remy está vivo e, nos últimos momentos do capítulo, vai encontrar o irmão.

Segundo Sol termina no próximo dia 9.