Morre o funkeiro Mr. Catra, aos 49 anos

Morreu neste domingo, aos 49 anos, o funkeiro Mr. Catra. O cantor carioca sofria de um câncer no estômago e estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo.

“É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do amigo e cliente, Wagner Domingues Costa o Mr Catra, que nos deixou na tarde deste domingo em decorrência de um câncer gástrico”, diz a nota divulgada pela assessoria do funkeiro. “Catra deixou três esposas e 32 filhos. Neste momento de sofrimento, agradecemos o carinho, cuidado e compreensão dos amigos da imprensa, e pedimos, gentilmente, para que respeitem o momento de tristeza da família.”

Conhecido pelo vozeirão, pelas correntes de ouro e pelas letras obscenas, Catra se destacou como um dos personagens irreverentes do funk. O cantor vivia com três mulheres e tinha uma prole numerosa: 32 filhos de dezoito mães diferentes. Depois de alcançar notoriedade com hits como Adultério (uma paródio de Tédio, do Biquíni Cavadão) e Papai Chegou, ajudou a lançar outros nomes do funk, como Tati Quebra-Barraco e Valeska Popozuda.