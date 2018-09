A Pão de Queijaria prepara o melhor pão de queijo da cidade

Todos os meses, cerca de 8 000 pães de queijo são assados no forno do estabelecimento de Mário Santiago e Lucas Parizzi. Mas não é bem graças à receita clássica que os amigos de longa data faturam pela terceira vez este prêmio. Sim, a versão tradicional tem espaço garantido no cardápio. Às segundas, ela é feita com queijo gruyère ou da Serra da Canastra; às terças e sextas, com parmesão produzido em Alagoa, cidadezinha do sul de Minas; às quartas e aos sábados, com queijo da Serra do Salitre; e às quintas, só com o Canastra (custam de R$ 4,50 a R$ 5,50 e vêm com manteiga de café ou creme de Canastra). Mas são os pães de queijo recheados, com cerca de 100 gramas, que diferenciam o endereço com jeitão de cafeteria moderninha. O chovinista vem acrescido de costelinha suína, queijo minas derretido, couve frita e bacon (R$ 18,00), enquanto o toad combina mix de cogumelos orgânicos, gruyère e ciboulette (R$ 21,00). Lâminas de barriga de porco, picles de beterraba e agrião incrementam outra sugestão (R$ 18,00). Para adicionar duas guarnições (polenta frita, batata rústica ou mix de folhas com tomate-cereja e alho desidratado, entre outros itens) são cobrados mais R$ 12,00; para uma só, mais R$ 8,00. Versões doces? Tem de requeijão em barra com goiabada e de queijo minas com doce de leite de Viçosa (R$ 9,50 cada um). Outra sobremesa reúne sorvete de queijo alento, croûtons de pão de queijo mais crocante de castanha e melaço (R$ 13,00). A cerveja imperial IPA Vixnu, da Colorado (R$ 22,00, 600 mililitros), e o cappuccino (R$ 8,00) figuram entre as bebidas. Rua Antônio de Albuquerque, 856, Savassi, ☎ 2512-6360 (46 lugares). 11h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2014.

2º lugar: Verdemar

3º lugar: Roça Capital

