Vecchio Sogno é eleito o melhor italiano de Belo Horizonte

O piano de cauda no meio do salão, dedilhado em geral à noite, dá uma pista do que espera os visitantes. Dos mais classudos de Belo Horizonte, o restaurante do chef Ivo Faria segue imbatível entre as casas italianas. A sofisticação do endereço convida a estudar a carta de vinhos, com mais de 480 rótulos. Nela aparecem sugestões como o cabernet sauvignon argentino Orfila (R$ 88,00) e o tannat brasileiro Pizzato (R$ 154,00), produzido na Serra Gaúcha. Para começar, faz sucesso o carpaccio com shimeji, manjericão frito e brotos variados (R$ 46,00). Na sequência, pode-se pedir o salmão grelhado com crosta e brunoise de vegetais, musseline de inhame com queijo da Serra da Canastra, aspargos e molho de maracujá. Custa R$ 94,00, o mesmo preço do linguine salteado com tomates frescos, lula, mexilhões, lagostim, polvo, rúcula e pesto. Outro hit, o bife ancho extraído de gado black angus ao molho de pimenta-verde chega à mesa com cebola-roxa, ervas e risoto de cogumelos grelhados em manteiga de ervas (R$ 106,00). Antes de pedir a conta, aposte na torre crocante com creme de Amaretto, frutas vermelhas e sorbet de manga (R$ 27,00) ou na emulsão de chocolate com sorvete de pistache e limão mais farofa de avelã (R$ 29,00). Rua Martim de Carvalho, 75, Santo Agostinho, ☎ 3292-5251 (180 lugares). 12h/0h (sex. até 1h; sáb. 18h/1h; dom. 12h/18h). Aberto em 1995. $$$

