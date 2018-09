A melhor cozinha de bar da cidade é do Patorroco

Decorado com fotos do interior de Minas Gerais e painéis de chita revestindo o teto, o endereço de esquina costuma ficar apinhado não muito depois de abrir as portas. As mesas se espalham por dois ambientes internos e pela calçada, a primeira a lotar. Marcos Matta Machado, o chef e proprietário, é arrojado como seu apelido, que dá nome ao bar. Um de seus petiscos mais conhecidos é o koninguiça, uma porção de cones recheados com ragu de linguiça calabresa e molho de gorgonzola (R$ 34,90, catorze unidades). O sheik de minas vem a ser uma espécie de chancliche preparada com queijo minas e temperos acompanhada de lagarto em conserva agridoce e pão sírio (R$ 45,90). O bolinho de tutu recheado com filé suíno e couve crocante e revestido de farinha de torresmo (R$ 31,00, dez unidades) é apelidado de tutu bola. Individual, a carne de lata é feita com fraldinha suína com farofa mineira, vinagrete de jiló e molho de couve (R$ 14,90). Cervejas bem conhecidas, como Heineken (R$ 14,80) e Serramalte (R$ 11,30), são os acompanhamentos preferidos da clientela, embora o cardápio também liste artesanais como a pale ale da cervejaria mineira Backer (R$ 19,20, 600 mililitros). Rua Turquesa, 865, Prado, ☎ 3372-6293 (180 lugares). 17h/0h (sáb. 12h/23h; fecha dom.). Aberto em 2004.

2º lugar: Mercearia 130

3º lugar: Nicolau Bar da Esquina

